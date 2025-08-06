В Угорщині затримали чоловіка, який планував замах на Орбана

Угорська прокуратура повідомила про затримання чоловіка, який намагався організувати вбивство прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Index

Деталі: Як встановило слідство, затриманий у липні 2025 року опублікував у мережі заклик знайти "найкращого найманого вбивцю" для Орбана і пообіцяв заплатити за це у форинтах чи іншій валюті.

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Угорські правоохоронці встановили особу чоловіка, затримали його та взяли під варту. Пізніше його допитали як підозрюваного у скоєнні злочину підготовки до вбивства з обтяжувальними обставинами.

Підозрюваний, як зазначається, зізнався у скоєному.

Регіональна слідча прокуратура Будапешта подала клопотання про його арешт "з огляду на небезпеку повторного вчинення злочину", рішення має найближчим часом ухвалити суд.

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Нагадаємо: це не перший подібний випадок в Угорщині. У червні суд угорського міста Толна узяв під варту 44-річного чоловіка, який погрожував "відрубати голову" Віктору Орбану та іншим публічним діячам.

У травні 2024 року замах скоїли на премʼєр-міністра сусідньої Словаччини Роберта Фіцо. Він вижив у результаті замаху, а в причетності до нього звинуватив опозицію.