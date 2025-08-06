Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Угорщині затримали чоловіка, який планував замах на Орбана

Середа, 6 серпня 2025, 20:01
В Угорщині затримали чоловіка, який планував замах на Орбана
Ілюстративне фото: Getty Images

Угорська прокуратура повідомила про затримання чоловіка, який намагався організувати вбивство прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Index

Деталі: Як встановило слідство, затриманий у липні 2025 року опублікував у мережі заклик знайти "найкращого найманого вбивцю" для Орбана і пообіцяв заплатити за це у форинтах чи іншій валюті.

Реклама:

Угорські правоохоронці встановили особу чоловіка, затримали його та взяли під варту. Пізніше його допитали як підозрюваного у скоєнні злочину підготовки до вбивства з обтяжувальними обставинами.

Підозрюваний, як зазначається, зізнався у скоєному.

Регіональна слідча прокуратура Будапешта подала клопотання про його арешт "з огляду на небезпеку повторного вчинення злочину", рішення має найближчим часом ухвалити суд.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо: це не перший подібний випадок в Угорщині. У червні суд угорського міста Толна узяв під варту 44-річного чоловіка, який погрожував "відрубати голову" Віктору Орбану та іншим публічним діячам.

У травні 2024 року замах скоїли на премʼєр-міністра сусідньої Словаччини Роберта Фіцо. Він вижив у результаті замаху, а в причетності до нього звинуватив опозицію.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп заявив, що Віткофф досяг "значного прогресу" під час зустрічі з Путіним
відеоОприлюднили невідомі кадри розстрілу цивільного в Бучі та мародерств російської армії
Трамп увів додаткові 25% мита проти Індії за купівлю нафти у РФ
Детектив НАБУ Скомаров називає збігом виїзд сімʼї за кордон на автівці дружини депутата Христенка 
Українці, депортовані з РФ до Грузії, оголосили голодування на КПП. Москва прагне створити кризу
оновленоЗустріч спецпосланця Трампа Віткоффа з Путіним, яка тривала майже 3 години, завершилась
Усі новини...
Останні новини
20:33
Україна заборонила ввезення м'ясопродуктів зі США
20:27
У Білому домі планують оголосити новий пакет санкцій проти Росії 8 серпня
20:14
Трамп заявив, що Віткофф досяг "значного прогресу" під час зустрічі з Путіним
20:14
"Дива не сталося": рідні 20-річного бійця, чий заповіт цитував Зеленський, підтвердили його загибель
20:01
В Угорщині затримали чоловіка, який планував замах на Орбана
19:51
Honda скоротила прибуток вдвічі через мита Трампа
19:39
Кібератака на Венеційський кінофестиваль: стався витік даних акредитованих учасників
19:37
Нацбанк показав курс долара і євро на четвер 7 серпня
19:27
Через обстріли Дніпропетровщини загинула жінка, ще дві постраждали
19:27
Чернишов, Міндіч, Шило: чиїми справами займалися детективи НАБУ, до яких силовики прийшли з обшуками і підозрами
Усі новини...
Реклама:
Реклама: