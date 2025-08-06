У Білому домі планують оголосити новий пакет санкцій проти Росії 8 серпня
Середа, 6 серпня 2025, 20:27
Агентство Reuters з посиланням на неназваного представника Білого дому повіломило, що адміністрація Дональда Трампа планує оголосити новий пакет вторинних санкцій проти Росії у пʼятницю, 8 серпня.
Джерело: "Європейська правда" посиланням на Reuters
Деталі: За словами американського посадовця, зустріч спецпосланника США Стіва Віткоффа з главою Кремля Володимиром Путіним у Москві в середу "пройшла добре".
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"Росіяни зацікавлені в продовженні діалогу зі США. Вторинні санкції, як і раніше, планується запровадити у п'ятницю", – додав він.
8 серпня, як відомо, минає останній, десятиденний дедлайн, який американський президент давав Росії для погодження на припинення вогню і завершення війни проти України.
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- В Кремлі заявили, що під час розмови Владіміра Путіна зі Стівеном Віткоффом відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.
- Впродовж останніх тижнів Дональд Трамп посилив критику проти Росії. Зокрема, він заявив, що зниження цін на енергоносії може вплинути на Путіна і змусити його припинити війну в Україні.
- У середу США також оголосили про додатковий тариф у 25% щодо Індіїчерез купівлю нею російської нафти.