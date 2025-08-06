У Білому домі планують оголосити новий пакет санкцій проти Росії 8 серпня

Агентство Reuters з посиланням на неназваного представника Білого дому повіломило, що адміністрація Дональда Трампа планує оголосити новий пакет вторинних санкцій проти Росії у пʼятницю, 8 серпня.

Джерело: "Європейська правда" посиланням на Reuters

Деталі: За словами американського посадовця, зустріч спецпосланника США Стіва Віткоффа з главою Кремля Володимиром Путіним у Москві в середу "пройшла добре".

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"Росіяни зацікавлені в продовженні діалогу зі США. Вторинні санкції, як і раніше, планується запровадити у п'ятницю", – додав він.

8 серпня, як відомо, минає останній, десятиденний дедлайн, який американський президент давав Росії для погодження на припинення вогню і завершення війни проти України.

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