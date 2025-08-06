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У Білому домі планують оголосити новий пакет санкцій проти Росії 8 серпня

Олег Павлюк, Анастасія ПроцСереда, 6 серпня 2025, 20:27
У Білому домі планують оголосити новий пакет санкцій проти Росії 8 серпня
Ілюстративне фото: Getty Images

Агентство Reuters з посиланням на неназваного представника Білого дому повіломило, що адміністрація Дональда Трампа планує оголосити новий пакет вторинних санкцій проти Росії у пʼятницю, 8 серпня.

Джерело: "Європейська правда" посиланням на Reuters

Деталі: За словами американського посадовця, зустріч спецпосланника США Стіва Віткоффа з главою Кремля Володимиром Путіним у Москві в середу "пройшла добре".

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"Росіяни зацікавлені в продовженні діалогу зі США. Вторинні санкції, як і раніше, планується запровадити у п'ятницю", – додав він.

8 серпня, як відомо, минає останній, десятиденний дедлайн, який американський президент давав Росії для погодження на припинення вогню і завершення війни проти України.

Нагадаємо:

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  • В Кремлі заявили, що під час розмови Владіміра Путіна зі Стівеном Віткоффом відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.
  • Впродовж останніх тижнів Дональд Трамп посилив критику проти Росії. Зокрема, він заявив, що зниження цін на енергоносії може вплинути на Путіна і змусити його припинити війну в Україні.
  • У середу США також оголосили про додатковий тариф у 25% щодо Індіїчерез купівлю нею російської нафти.

СШАсанкції
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