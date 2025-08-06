У Німеччині хочуть скоротити виплати для новоприбулих біженців з України

Німецький уряд розробив законопроєкт, який передбачає зменшення соціальних виплат для українців, що щойно прибули до країни – відповідно до домовленостей у коаліції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Згідно з проєктом закону, українці, які прибудуть до Німеччини з 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть "бюргергельд" ("допомогу для громадян"), натомість їх виплачуватимуть меншу допомогу як людям, що шукають притулку.

Реклама:

За оцінками, ухвалення закону може призвести до скорочення виплат на 100 євро на місяць на кожного українського біженця в Німеччині.

Це рішення зачепить щонайменше 21 тисячу українців – саме стільки вʼїхали в Німеччину з 1 квітня по 30 червня 2025 року.

Законопроєкт ще має бути схвалений урядом Німеччини і верхньою палатою парламенту, перш ніж набуде чинності.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо: