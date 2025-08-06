Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Молдові відреагували на заяви Росії щодо вироку главі Гагаузії

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 6 серпня 2025, 21:52

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой назвав втручанням у внутрішні справи заяви Росії у звʼязку з вироком башкану (главі) Гагаузії Євгенії Гуцул.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker

Деталі: Главу автономного регіону Гагаузія Євгенію Гуцул у вівторок засудили до семи років позбавлення волі у справі про незаконне фінансування проросійської партії "Шор".

Реклама:

У Кремлі вирок назвали "незаконним тиском на конкурентів", а депутат Держдуми Костянтин Затулін узагалі запропонував вирішити "проблему, що склалась", просуванням російських військ "у напрямку кордону України з Придністров'ям і Молдовою".

Коментуючи реакцію Росії на вирок башкану Гагаузії, Попшой зазначив, що Молдова "рішуче відкидає втручання у внутрішні справи", а "часи, коли Москва диктувала нам, що робити, давно минули".

"Молдова робить те, що добре для її громадян, чітко дотримуючись своїх національних інтересів – зміцнення миру і добробуту в межах великої європейської сім'ї", – додав він.

РЕКЛАМА:

На питання, чи викличе МЗС Молдови російського посла для консультацій через висловлювання Москви, Попшой сказав: "Ми, безсумнівно, розглянемо всі варіанти, щоб захистити національні інтереси Молдови".

Нагадаємо, Євгенію Гуцул звинувачували у систематичному ввезенні коштів з РФ для фінансування діяльності партії олігарха-втікача Ілана Шора протягом 2019-2022 років.

У березні Гуцул затримали в аеропорту Кишинева та взяли під варту, яку згодом замінили на домашній арешт.

Прокуратура просила для башкана Гагаузії девʼять років позбавлення волі.

МолдоваРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп заявив, що Віткофф досяг "значного прогресу" під час зустрічі з Путіним
відеоОприлюднили невідомі кадри розстрілу цивільного в Бучі та мародерств російської армії
Трамп увів додаткові 25% мита проти Індії за купівлю нафти у РФ
Детектив НАБУ Скомаров називає збігом виїзд сімʼї за кордон на автівці дружини депутата Христенка 
Українці, депортовані з РФ до Грузії, оголосили голодування на КПП. Москва прагне створити кризу
оновленоЗустріч спецпосланця Трампа Віткоффа з Путіним, яка тривала майже 3 години, завершилась
Усі новини...
Молдова
Главу Гагаузії засудили до семи років тюрми у Молдові: отримувала гроші від РФ
Активізація "Матрьошки": у Молдові попередили, що РФ спробує вплинути на виборців по всій Європі
У Молдові зареєстрували проросійський блок експрезидента Додона
Останні новини
21:52
У Молдові відреагували на заяви Росії щодо вироку главі Гагаузії
21:34
Мита на Індію лише початок економічного тиску США на нафту РФ – Bloomberg
21:05
ОновленоОбстріли Дніпропетровщини: кількість загиблих зросла до чотирьох
20:54
В Україні рекордно зріс імпорт бітуму
20:46
У Німеччині хочуть скоротити виплати для новоприбулих біженців з України
20:44
OpenAI може оцінити себе в $500 мільярдів через продаж акцій працівникам
20:38
Зеленський розповів про розмову з Трампом та європейськими лідерами
20:33
Україна заборонила ввезення м'ясопродуктів зі США
20:27
У Білому домі планують оголосити вторинні санкції проти Росії 8 серпня
20:14
Трамп заявив, що Віткофф досяг "значного прогресу" під час зустрічі з Путіним
Усі новини...
Реклама:
Реклама: