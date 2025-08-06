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На фронті відбулося 113 бойових зіткнень – Генштаб

Тетяна ОлійникСереда, 6 серпня 2025, 22:50
На фронті відбулося 113 бойових зіткнень – Генштаб
Фото - Генштаб ЗСУ

На фронті від початку доби 6 серпня відбулось 113 бойових зіткнень, росіяни завдали 57 авіаційних ударів та скинули 99 керованих авіаційних бомб.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "Сьогодні противник, за уточненими даними, завдав 57 авіаційних ударів, застосував 99 керованих авіаційних бомб, залучив для ураження 1 564 дрони-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

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Деталі: На Північно–Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося 12 боєзіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував у районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку противник протягом дня дев’ять разів намагався просунутися до наших позицій у районах населених пунктів Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямку Куп’янська та Курилівки.

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На Лиманському напрямку ворог 14 разів атакував у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Шандриголове, Середнє, Торське, в напрямку населеного пункту Григорівка.

На Сіверському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки, Переїзного та Виїмки.

На Краматорському напрямку з початку доби Сили оборони відбили наступ противника поблизу населеного пункту Новомаркове.

На Торецькому напрямку ворог провів вісім наступальних дій на позиції наших військ у районах населених пунктів  Торецьк, Катеринівка, Щербинівка, Яблунівка та в напрямку населених пунктів Олександро-Шультине та Русин Яр.

Від початку доби ворог 30 разів намагався прорвати нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Попів Яр, Родинське, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Мирноград, Звірове, Удачне, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку за сьогодні українські воїни відбили 13 атак окупаційної армії в районах населених пунктів Новопіль, Зелений Гай, Піддубне, Толстой, Воскресенка, Маліївка та в бік населеного пункту Філія.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку з початку доби відбулося шість боєзіткнень.

Генштаббойові діїросійсько-українська війна
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