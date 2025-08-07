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Ворожі обстріли Сумщини: поранений чоловік, багато пошкоджень

Ольга Глущенко Четвер, 7 серпня 2025, 00:24

Внаслідок ворожих атак у Сумській області зазнав поранень 71-річний чоловік, пошкоджені щонайменше 7 житлових будинків.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "У Сумській громаді щонайменше 7 житлових будинків пошкоджені внаслідок вечірньої атаки ворога".

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Деталі: У Ковпаківському районі Сум пошкоджені будинки, нежитлові будівлі, автомобіль.

Влучання зафіксовані на чотирьох локаціях в одному мікрорайоні.

За попередніми даними ДСНС, ворог обстрілював місто з реактивної системи залпового вогню. Тип зброї уточнюється.

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Крім того, в середу ввечері ворог атакував двома БпЛА цивільну інфраструктуру Ворожбянської громади, внаслідок чого поранень зазнав 71-річний чоловік.

Сумська областьобстрілросійсько-українська війна
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