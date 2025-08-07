У ніч проти 7 серпня у Дніпрі пролунала серія вибухів на тлі загрози ворожих безпілотників.

Джерело: суспільний мовник "Суспільне", голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: За даними "Суспільного", у Дніпрі пролунала серія вибухів.

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Лукашук і Лисак закликали жителів Дніпра перебувати у безпечних місцях.

Пряма мова Лисака: "Дніпро. Гучно. Перебувати в укриттях".

Оновлено: За даними "Суспільного", в одному з районів Дніпра виникла пожежа після дронової атаки РФ.

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фото: Суспільне

фото: Суспільне

У будинках поблизу місця влучання вибиті вікна.