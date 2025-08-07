У Дніпрі пролунала серія вибухів
Четвер, 7 серпня 2025, 01:20
У ніч проти 7 серпня у Дніпрі пролунала серія вибухів на тлі загрози ворожих безпілотників.
Джерело: суспільний мовник "Суспільне", голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Деталі: За даними "Суспільного", у Дніпрі пролунала серія вибухів.
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Лукашук і Лисак закликали жителів Дніпра перебувати у безпечних місцях.
Пряма мова Лисака: "Дніпро. Гучно. Перебувати в укриттях".
Оновлено: За даними "Суспільного", в одному з районів Дніпра виникла пожежа після дронової атаки РФ.
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У будинках поблизу місця влучання вибиті вікна.