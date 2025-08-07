Усі розділи
У США затримали військового за спробу передати Росії секретну інформацію про Abrams

Ольга Глущенко Четвер, 7 серпня 2025, 04:12
ілюстративне фото: wikipedia

Американського солдата заарештували в місті Ель-Пасо штату Техас у середу за звинуваченням у спробі передати Росії конфіденційну інформацію про американські бойові танки.

Джерело: CNN, Міністерство юстиції США

Деталі: Федеральні прокурори стверджують, що 22-річний Тейлор Адам Лі, який є діючим військовослужбовцем, дислокованим у Форт-Бліссі і має дуже високий рівень допуску до секретної інформації, запропонував допомогу Росії і в червні надіслав через Інтернет технічну інформацію про танк M1A2 Abrams.

За словами прокурорів, Лі заявив в Інтернеті, що "США незадоволені мною за те, що я намагаюся викрити їхні слабкі місця", і додав: "На даний момент я навіть готовий добровільно допомагати Російській Федерації в будь-який спосіб".

Прокурори також стверджують, що в липні Лі намагався надати конфіденційну інформацію про вразливість танків особі, яку він вважав російським шпигуном. Наприкінці місяця, за їхнім твердженням, Лі доставив те, що виглядало як частина танкового обладнання, до складу в Ель-Пасо, штат Техас. Після цього, за словами прокурорів, Лі надіслав цій особі повідомлення з текстом: "Місія виконана".

Окрім ймовірного порушення Закону про шпигунство, який забороняє неправомірне використання інформації, що стосується національної оборони, Лі також звинувачують у спробі експортувати контрольовані технічні дані без ліцензії, що є порушенням Закону про контроль за експортом зброї. Згідно з судовими документами, уряд вимагає затримати його без права на звільнення під заставу.

За даними Міністерства юстиції, Лі вперше з'явився у федеральному суді в середу, і поки що невідомо, чи найняв він адвоката.

CNN звернулося до армії США за коментарем.

Роман Рожавський, заступник директора відділу контррозвідки ФБР, заявив у середу, що Лі надав інформацію особі, яку він вважав співробітником російської розвідки, в обмін на російське громадянство.

"Сьогоднішній арешт є попередженням для всіх, хто думає зрадити США, особливо для військовослужбовців, які присягали захищати нашу батьківщину", – додав Рожавський.

Командувач Контррозвідки армії США, бригадний генерал Шон Ф. Стінчон, назвав арешт "тривожним нагадуванням про серйозну загрозу", що стоїть перед армією США.

"Завдяки наполегливій праці спеціальних агентів Контррозвідки армії США та наших партнерів з ФБР, солдати, які порушують свою присягу і стають внутрішньою загрозою, будуть обов'язково затримані і притягнуті до відповідальності, а ми продовжимо захищати персонал армії і охороняти обладнання", – заявив він.

