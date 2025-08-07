У Гані розбився військовий гелікоптер: 8 загиблих, серед них – два міністри

У Гані розбився військовий гелікоптер, внаслідок авіакатастрофи загинули 8 людей, серед них два міністри – оборони та охорони навколишнього середовища.

Джерело: CNN, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в мережі Х

Деталі: За словами глави адміністрації президента Гани, міністри оборони та охорони навколишнього середовища Гани є серед восьми осіб, які загинули в результаті аварії військового вертольота в південному регіоні Ашанті в середу.

За повідомленням, на борту гелікоптера перебували троє членів екіпажу і 5 пасажирів, серед яких – міністр оборони Гани Едвард Омане Боама та міністр охорони навколишнього середовища Ібрагім Муртала Мохаммед. Усі вони загинули.

Збройні сили Гани раніше повідомляли, що втратили зв'язок з вертольотом Z9, який прямував зі столиці Аккри до Обуасі, шахтарського міста на півдні Гани.

Керівник апарату президента Джуліус Дебра у відеозаяві назвав катастрофу "національною трагедією" і оголосив, що прапори будуть приспущені до подальшого повідомлення.

Він повідомив, що Альхаджі Мохаммед Муніру Лімуна, виконуючий обов'язки заступника координатора національної безпеки Гани, Самуель Сарпонг, заступник голови Національного демократичного конгресу, і Самуель Абоаг'є, колишній кандидат у депутати, були трьома іншими пасажирами, які загинули в катастрофі.

Екіпаж вертольота складався з командира ескадрильї Пітера Бафемі Анала, льотчика Маліна Твум-Ампаду та сержанта Ернеста Аддо Менса.

Сибіга висловив співчуття уряду та народу Гани з приводу загибелі високопосадовців країни у авіакатастрофі.

Пряма мова Сибіги: "Ми висловлюємо найглибші співчуття уряду та народу Гани у зв'язку з трагічною загибеллю міністра оборони Едварда Кофі Омане Боама, міністра охорони навколишнього середовища Ібрагіма Муртали Мухаммеда та інших чиновників і військовослужбовців у результаті смертельної катастрофи гелікоптера ".