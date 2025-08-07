У Росії заявили про атаку дронів на залізничні станції Волгоградської області

У Росії заявили, що в ніч проти 7 серпня безпілотники атакували залізничні станції у Волгоградській області.

Джерело: губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров, росЗМІ та пабліки

Деталі: За повідомленнями, у Суровикіно Волгоградської області після атаки на залізничну станцію вночі виникла пожежа.

Вранці цю інформацію підтвердив Бочаров.

Він сказав, що на залізничній станції Суровікіно внаслідок атаки дронів пожежа нібито виникла "в адміністративній будівлі".

Крім того, за його словами, на залізничній станції Максима Горького з уламками БпЛА "працюють сапери".

Нагадаємо: У Росії 4 серпня заявили нібито про атаку "на транспортно-енергетичні об'єкти" Волгоградської області, зокрема, за даними пабліків, у місті Фролово горіла залізнична станція.