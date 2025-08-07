Усі розділи
ППО знешкодила 89 ворожих дронів, є влучання у 11 локаціях

Станіслав ПогоріловЧетвер, 7 серпня 2025, 09:14
ППО знешкодила 89 ворожих дронів, є влучання у 11 локаціях
фото: командування Повітряних сил

У ніч на 7 серпня російські загарбники атакували 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Деталі: За попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною збито і подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, а також дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 23 БпЛА у 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППОбезпілотникиросійсько-українська війна
