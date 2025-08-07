Росіяни вдарили по Оріхову: рятувальники шукають людей під завалами – ОВА
Четвер, 7 серпня 2025, 09:36
Російські окупанти завдали удару по місту Оріхів Запорізької області – пошкоджено приватний будинок, під завалами можуть бути люди, повідомив голова ОВА.
Джерело: очільник області Іван Федоров в Telegram та в етері єдиного марафону новин
Пряма мова Федорова: "Вранці ворог завдав удару по місту Оріхів. Наразі продовжуються рятувальні роботи, розбір завалів, бо є вірогідність, що під завалами знаходяться наші мешканці".
