Росіяни вдарили по Оріхову: рятувальники шукають людей під завалами – ОВА

Ірина БалачукЧетвер, 7 серпня 2025, 09:36
Росіяни вдарили по Оріхову: рятувальники шукають людей під завалами – ОВА
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Російські окупанти завдали удару по місту Оріхів Запорізької області – пошкоджено приватний будинок, під завалами можуть бути люди, повідомив голова ОВА.

Джерело: очільник області Іван Федоров в Telegram та в етері єдиного марафону новин

Пряма мова Федорова: "Вранці ворог завдав удару по місту Оріхів. Наразі продовжуються рятувальні роботи, розбір завалів, бо є вірогідність, що під завалами знаходяться наші мешканці".

