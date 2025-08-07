Нові підвищені тарифи від Трампа для торгових партнерів набули чинності
Більшість оновлених тарифів на імпорт, запроваджених президентом США Дональдом Трампом, набули чинності. Американська митниця почала нараховувати вищі тарифи від початку доби.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Деталі: Повідомляється, що У четвер 7 серпня набули чинності Трампові підвищені тарифи для товарів, що імпортуються до США з десятків країн світу – після кількох тижнів відтермінувань та квапливих перемовин з торговими партнерами.
Тарифні ставки становлять від мінімальних 10% до 50%, залежно від країн і домовленостей.
Вісім основних торгових партнерів США встигли домовитися про рамкові угоди – зокрема, ЄС, Японія та Південна Корея, яким вдалось знизити базовий тариф до 15%.
Британії вдалось домовитися про 10%.
Під найбільший удар потрапили Індія, Бразилія та Швейцарія. Остання, як повідомляли, під час останніх спроб так і не змогла добитися зниження 39-відсоткового тарифу.
Проти Індії Трамп у середу запровадив додатковий тариф у розмірі 25% через імпорт нею російських енергоносіїв.
У ЄС, нагадаємо, з суперечливими емоціями сприйняли досягнуту із США домовленість. Проте залучені до перемовин європосадовці переконують, що досягнутий компроміс був "найменшим злом".
