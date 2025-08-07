Міністерка соціального захисту та праці Литви Інга Ругінене, яка є кандидаткою на посаду прем'єр-міністра, відвідувала Росію після окупації цією країною Криму.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Пряма мова радника Ругінене Ігнаса Альгірдаса Добровольскаса: "Міністерка була в Москві у 2015 і 2018 роках, де відвідувала далеких родичів по лінії бабусі. Сама бабуся родом з Краматорська, Україна".

Деталі: Він додав, що родичі Ругінене роз'їхалися в радянські часи – частина з них залишилася в Україні, а інша частина переїхала в РФ.

"Міністерка також розуміє українську мову, але говорить не дуже добре. Міністерка підтримує Україну і буде робити це до перемоги Києва", – додав Добровольскас.

Передісторія:

6 серпня президія керівної Соціал-демократичної партії Литви обрала Інгу Ругінене кандидаткою на посаду голови уряду.

Попередній лідер СДПЛ Гінтаутас Палуцкас вирішив піти у відставку з посади прем’єра Литви після того, як правоохоронні органи розпочали два досудові розслідування, пов'язані з його підозрілими діловими зв’язками.

Тим часом жителі Литви вважають кандидатуру колишньої прем’єр-міністерки Інгріди Шимоніте найбільш прийнятною на посаду нового очільника уряду.

