Опитування: 76% українців категорично відкидають "мирний план" Росії

Станіслав ПогоріловЧетвер, 7 серпня 2025, 11:25
фото: getty images

За даними опитування, 76% українців категорично відкидають "мирний план" на умовах Росії, яка веде загарбницьку війну, можуть погодитися з вимогами Росії – 17%. Найбільш прийнятним українці вважать спільний мирний план Європи та України.

Джерело: опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС)

Деталі: У всіх регіонах населення категорично проти вимог Росії і лише незначна частина готова для миру прийняти її вимоги.

Також умовний план США можуть прийняти 39% респондентів, цей показник зріс з 29% у травні (водночас, як і раніше, переважно респонденти підкреслювати, що цей варіант є важким для них). При цьому для більшої частки українців (49%) план є категорично неприйнятним (у травні було 62%).

Спільний план Європи і України готові прийняти 54% (у травні було 51%). Вважають цей план категорично неприйнятим – 30% (у травні – 35%).

Соціологи окреслили 3 умовні плани, які називали респондентам аід час опитування:

Умовний план Росії передбачає, що Україна має суттєво скоротити армію та обмежити озброєння; назавжди повинна відмовитись від членства в НАТО. Також під контроль Росії переходять міста Херсон, Запоріжжя та загалом уся територія Донецької, Запорізької, Херсонської областей. Україна офіційно визнає всі окуповані території частиною Росії і назавжди відмовляється від них. США та Європа скасовують усі санкції проти Росії, однак Україна рухається до вступу до ЄС.

Згідно з умовним планом США група європейських держав, але без США, дають Україні гарантії безпеки; Росія зберігає контроль над окупованими територіями; США офіційно визнає Крим частиною Росії; Україна рухається до вступу до ЄС; США та Європа скасовують усі санкції проти Росії.

Щодо умовного плану Європи і України, то Україна отримує надійні гарантії безпеки від Європи і США; Росія зберігає контроль над окупованими територіями, але Україна і світ офіційно цього не визнають; Україна рухається до вступу до ЄС; після встановлення сталого миру США поступово пом’якшує свої санкції проти Росії.

Довідково: Опитування КМІС було проведено 23 липня - 4 серпня 2025 року методом телефонних інтерв’ю у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія). Всього було опитано 1022 респондентів у віці 18 років і старше, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1022 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. При цьому для мирних планів, які розглядаються в цьому пресрелізі, реалізовувався експеримент і ми дізнавалися думку респондентів про один з трьох випадково відібраних мирних планів (для уникнення впливу ефекту порядку відповідей). Кожний мирний план оцінили 324-351 респондентів, що дає похибку (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не більше 7,2%.

опитуванняРосіямирУкраїна
