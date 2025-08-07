Єврокомісія схвалила призначення голови БЕБ і закликала Україну не зупиняти реформи

У Єврокомісії позитивно оцінили призначення нового керівника Бюро економічної безпеки та наголосили на важливості подальших реформ у сфері верховенства права в Україні.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з посиланням на слова речника Єврокомісії Гійома Мерсьє

Деталі: Єврокомісія задоволена призначенням нового директора БЕБ і сподівається, що Україна продовжить реформи.

"Ми вітаємо призначення директора Бюро економічної безпеки України. Це призначення було здійснене за результатами прозорого та заснованого на заслугах відбору за участі незалежних експертів", – заявив Мерсьє.

Він наголосив, що "це просуває реформу БЕБ і забезпечує його незалежне та ефективне функціонування".

"Ця реформа була частиною ширших зобов’язань України у межах процесу набуття членства в ЄС. Ми закликаємо Україну й надалі робити важливі кроки для зміцнення верховенства права", – нагадав Гійом Мерсьє.

Як повідомляла "Європейська правда", 6 серпня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про призначення Цивінського керівником БЕБ.

Призначення Цивінського довгий час блокували нібито після застережень СБУ через російське громадянство його батька. Сам Цивінський говорив, що офіційно йому нічого не повідомляли, а конкурсна комісія повторно подала його документи до уряду.

На тлі ситуації довкола незалежності НАБУ і САП, як стало відомо "ЄвроПравді" від кількох джерел, у ЄС почали ставити питання щодо інших пов'язаних з реформами дій, включаючи призначення керівника БЕБ за підсумками проведеного конкурсу.

