У центрі Черкас сталася стрілянина в закладі харчування: озброєний чоловік забарикадувався всередині

У Черкасах у центрі міста невідомий влаштував стрілянину поблизу "МакДональдза" на вулиці Смілянській.

Джерело: "Суспільне", поліція Черкаської області

Дослівно поліція: "Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю знаходиться всередині приміщення. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал".

Деталі: На місці події працюють спецпризначенці, слідчо-оперативна група та медики. Персонал і відвідувачів евакуювали. Поліція просить людей не наближатися до зони, де триває спецоперація.