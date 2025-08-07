У центрі Черкас сталася стрілянина в закладі харчування: озброєний чоловік забарикадувався всередині
Четвер, 7 серпня 2025, 11:58
У Черкасах у центрі міста невідомий влаштував стрілянину поблизу "МакДональдза" на вулиці Смілянській.
Джерело: "Суспільне", поліція Черкаської області
Дослівно поліція: "Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю знаходиться всередині приміщення. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал".
Деталі: На місці події працюють спецпризначенці, слідчо-оперативна група та медики. Персонал і відвідувачів евакуювали. Поліція просить людей не наближатися до зони, де триває спецоперація.