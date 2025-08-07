Усі розділи
Міністерка закордонних справ Румунії побувала в "Охматдиті" у Києві

Уляна Кричковська, Ірина БалачукЧетвер, 7 серпня 2025, 12:32

Очільниця Міністерства закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою прибула до столиці України і відвідала дитячу лікарню "Охматдит", яка в липні минулого року постраждала від російського ракетного удару.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Цою в мережі Х

Деталі: За даними видання, це перший візит міністра закордонних справ Румунії після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. 

Пряма мова Цою: "Це є сильним сигналом нашої непохитної солідарності з Україною. Я проведу переговори з високопосадовцями України щодо всіх питань, що становлять спільний інтерес, а потім продовжу візит до Чернівців". 

 
Фото зі сторінки Цою у мережі Х

Окрім "Охматдиту", глава румунського МЗС також відвідала Школу супергероїв, яка діє при Національному інституті раку.

"Це показало мені, що саме за це борються українці: за добробут своїх дітей, за свою свободу, за своє майбутнє. Румунія й надалі буде підтримувати Україну в її законній боротьбі", – підсумувала Цою.

Передісторія:

Читайте більше про те, як Румунія захищається від агентів впливу РФ.

РумуніяУкраїнадіти
