Міністерка закордонних справ Румунії побувала в "Охматдиті" у Києві
Очільниця Міністерства закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою прибула до столиці України і відвідала дитячу лікарню "Охматдит", яка в липні минулого року постраждала від російського ракетного удару.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Цою в мережі Х
Деталі: За даними видання, це перший візит міністра закордонних справ Румунії після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
Пряма мова Цою: "Це є сильним сигналом нашої непохитної солідарності з Україною. Я проведу переговори з високопосадовцями України щодо всіх питань, що становлять спільний інтерес, а потім продовжу візит до Чернівців".
Окрім "Охматдиту", глава румунського МЗС також відвідала Школу супергероїв, яка діє при Національному інституті раку.
"Це показало мені, що саме за це борються українці: за добробут своїх дітей, за свою свободу, за своє майбутнє. Румунія й надалі буде підтримувати Україну в її законній боротьбі", – підсумувала Цою.
Передісторія:
- Наприкінці червня парламент Румунії затвердив уряд на чолі з проєвропейським премʼєром, ним став попередній тимчасовий президент Іліє Боложан.
- Нещодавно румунський президент Нікушор Дан заявив, що існують підстави говорити про спроби Росії вплинути на результат виборів глави Румунії як наприкінці минулого року, так і у травні.
