Міністерка закордонних справ Румунії побувала в "Охматдиті" у Києві

Очільниця Міністерства закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою прибула до столиці України і відвідала дитячу лікарню "Охматдит", яка в липні минулого року постраждала від російського ракетного удару.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Цою в мережі Х

Деталі: За даними видання, це перший візит міністра закордонних справ Румунії після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Пряма мова Цою: "Це є сильним сигналом нашої непохитної солідарності з Україною. Я проведу переговори з високопосадовцями України щодо всіх питань, що становлять спільний інтерес, а потім продовжу візит до Чернівців".

Фото зі сторінки Цою у мережі Х

Окрім "Охматдиту", глава румунського МЗС також відвідала Школу супергероїв, яка діє при Національному інституті раку.

"Це показало мені, що саме за це борються українці: за добробут своїх дітей, за свою свободу, за своє майбутнє. Румунія й надалі буде підтримувати Україну в її законній боротьбі", – підсумувала Цою.

Передісторія:

Наприкінці червня парламент Румунії затвердив уряд на чолі з проєвропейським премʼєром, ним став попередній тимчасовий президент Іліє Боложан.

Нещодавно румунський президент Нікушор Дан заявив, що існують підстави говорити про спроби Росії вплинути на результат виборів глави Румунії як наприкінці минулого року, так і у травні.

