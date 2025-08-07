Служба зовнішньої розвідки: Лукашенко готує армію до придушення протестів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко планує розширити повноваження армії РБ, зокрема щодо дій усередині країни.

Джерело: Служба зовнішньої розвідки України, "БелСат", держінформагенція РБ "БелТА"

Деталі: До Палати представників внесено законопроєкт "Про внесення змін до законів з питань забезпечення військової безпеки та оборони". Документ опубліковано в базі законопроєктів на Національному правовому інтернет-порталі. Він передбачає внесення змін одразу до трьох ключових законів: "Про оборону", "Про Збройні сили Республіки Білорусь" та "Про воєнний стан".

СЗР наголошує, що проєкт нового закону радикально змінює підходи до безпеки: білоруська армія отримує ширші повноваження.

Центральний акцент – на силовій складовій. Якщо раніше оборона визначалася як сукупність політичних, правових та соціально-економічних заходів, то тепер у пріоритеті – саме збройний захист. Згідно з оновленням, армія в умовах війни має не лише відбивати агресію, а й "завдавати поразки супротивнику" з метою укладення миру на умовах, що відповідають національним інтересам.

Особливу увагу привертає розширення функцій армії в мирний час. Військові офіційно залучаються до запобігання внутрішньому збройному конфлікту, участі в інформаційному протистоянні "в інтересах держави", реагування на внутрішні кризи та кризи в союзних країнах, а також протидії прикордонним провокаціям.

Українська зовнішня розвідка зазначає, що таким чином Лукашенко готує армію до придушення протестів і посилення контролю над суспільством.

Крім того, вводиться ширше тлумачення підстав для оголошення воєнного стану: тепер це можливо не лише у випадку нападу на Білорусь, а й на Союзну державу або країну-члена ОДКБ.

Законопроєкт мають прийняти у двох читаннях у Палаті представників, а потім схвалити Радою Республіки. Після цього він буде направлений на підпис Олександру Лукашенку. Після офіційного опублікування новий закон набуде чинності, уточнює БелСат.

Своєю чергою 7 серпня Лукашенко скликав нараду з питань діяльності Комітету державної безпеки Білорусі. Серед головних тем – можливе вдосконалення роботи КДБ, зазначає БелТА.

На початку самопроголошений президент зазначив, що проведення заходу пов'язане не тільки з тією ситуацією, яка складається всередині країни. "Але найбільше – з військово-політичною обстановкою навколо Білорусі.

За словами Лукашенка, йому "дуже моторошно", бо, сусіди – Польща і країни Балтії – нібито "агресивно налаштовані щодо Білорусі".

"Тиск здійснюється в усіх напрямках. Найбільше цей тиск відчувають наші спеціальні служби. Тому ми (в країні), я насамперед, приділяємо найпильнішу увагу роботі КДБ і взагалі силового блоку", – сказав самопроголошений президент.

Лукашенко також зазначив, що при вдосконаленні діяльності КДБ не планується скорочувати грошове забезпечення або заробітну плату співробітників цієї структури. "Грошей чекістам шкодувати не треба за конкретні результати", – сказав він.