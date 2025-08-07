Усі розділи
Оцінка українцями керівництва США обвалилася до мінімуму – опитування Gallup

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловЧетвер, 7 серпня 2025, 13:55
фото: Getty Images

За даними опитування компанія Gallup, оцінка українцями керівництва США станом на 2025 рік є найнижчою за останні понад 10 років, тоді як схвалення дій Берліна є найвищим за ці роки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на опитування

Деталі: Дослідження за 2025 рік показало найнижчу оцінку українцями керівництва США як за роки повномасштабної війни, так і понад 10 років давніших опитувань.

На запитання про те, чи респонденти схвалюють чи не схвалюють роботу на посадах керівництва США, схвально висловилися лише 16%, тоді як негативно – 73%. Для порівняння, у 2022 році лідерську роль США схвально оцінювали рекордні 66%.

Водночас 70% українців вважають, що Штати мають відігравати значну роль у перемовинах про мир – це майже стільки ж, як відповіді щодо ЄС і Британії (75% і 71% відповідно).  

Також опитування показало найвищу за цей період схвальну оцінку Німеччини – 63%, порівняно з 46% у 2022 році. 

Інше опитування у липні показало, що більшість українців очікують хоча б часткової військової підтримки від США.

Нагадаємо: У Кремлі заявили, що Росія і США домовилися про зустріч Владіміра Путіна і президента США Дональда Трампа найближчими днями.

