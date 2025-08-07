Усі розділи
Понад 50% українців вірять у вступ України в ЄС за 10 років, але оптимістів поменшало – Gallup

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловЧетвер, 7 серпня 2025, 14:40
Понад 50% українців вірять у вступ України в ЄС за 10 років, але оптимістів поменшало – Gallup
фото: Getty Images

За даними опитування компанія Gallup, понад 50% українців вірять у можливість вступу в ЄС у межах наступних 10 років, проте частка оптимістів щодо швидкого вступу зменшилася другий рік поспіль.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на опитування

Деталі: В одному з питань респондентів попросили висловити очікування щодо того, коли Україна стане членом ЄС – в межах наступних 10 років, наступних 10-20 років, більш як 20 років чи ніколи.

У вступ в межах 10 років вірять 52% опитаних – найменше за всі роки повномасштабної війни. Найвищим цей показник був у 2022-2023 роках, коли у таку можливість вірили 73%.

У вступ в межах 10-20 років вірять 16%, понад 20 років – 5%.

Не вірять у те, що Україну будь-коли приймуть у ЄС, 18%. Це найвищий показник за останні роки, але приріст респондентів з такою думкою набагато менший, ніж в аналогічному запитанні щодо НАТО

Оцінка українцями керівництва США станом на 2025 рік виявилась найнижчою за останні понад 10 років, тоді як схвалення дій Берліна є найвищим за ці роки. 

євроінтеграція
