Польське видання опублікувало пропозиції Трампа Путіну щодо закінчення війни в Україні

Польське видання Onet стверджує, що дізналось про зміст американської "вигідної" пропозиції щодо України, яка була представлена правителю РФ Володимиру Путіну на переговорах зі спецпосланником президента США Стівом Віткоффом у Москві.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікації польського видання Onet 7 серпня

Деталі: Хоча польське видання не вказує джерела інформації, проте стверджує, що ця пропозиція була узгоджена з європейськими державами. "Нам стало відомо, що Москва отримала дуже вигідну пропозицію від адміністрації Трампа", – зазначило видання.

Польське видання стверджує, що до пропозицій США входять:

перемир'я в Україні, але не мир;

фактичне визнання окупованих Росією територій шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років;

скасування більшості санкцій, накладених на Росію, і, в довгостроковій перспективі, повернення до енергетичного співробітництва, тобто імпорту російського газу і нафти.

Водночас, як пише видання, цей пакет пропозицій не містить гарантій, що НАТО не розширюватиметься, чого послідовно вимагали росіяни.

Москва також не отримала жодних обіцянок, що військова підтримка України буде припинена. Однак, як повідомляється, останній пункт є начебто прийнятним для росіян.

