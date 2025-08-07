ДБР – на закиди Сіярто: Ознак насильницької смерті етнічного угорця немає, розслідування триває

Слідчі ДБР розслідують обставини смерті 6 липня громадянина України – етнічного угорця Йосипа Шебештеня в лікарні на Закарпатті.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Дослівно: "Останніми днями в закордонних та вітчизняних ЗМІ знову з’явилася інформація про обставини смерті 6 липня 2025 року громадянина України – етнічного угорця Йосипа Шебештеня. Основний акцент в цих повідомленнях робиться на, нібито, відмові ДБР розслідувати обставини смерті даного військовослужбовця. Державне бюро розслідувань заявляє, що такі заяви носять маніпулятивний характер та не відповідають дійсності".

Реклама:

Деталі: В ДБР наголошують, що на початку липня Закарпатською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону було зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень). Розслідування цього кримінального провадження було доручено підрозділу Територіального управління ДБР у Львові.

Слідчі встановили, що Шебештеня призвали на військову службу 14 червня 2025 року у місті Мукачево. Цього ж дня військовозобов’язаний пройшов військово-лікарську комісію при Ужгородському РТЦК та СП та був визнаний придатним до військової служби, скарг на стан здоров’я не заявляв.

Вже перебуваючи у військовій частині, 18 червня він самовільно залишив місце служби, а 19 червня самостійно звернувся до Берегівської обласної психіатричної лікарні, де повідомив, що погано почувається, має сильний головний біль, а також, з його слів, отримав травму голови з підозрою на струс мозку. Цього ж дня каретою швидкої допомоги Шебештеня доставили до Берегівської районної лікарні, однак лікарі не виявили у нього будь-яких серйозних ушкоджень, кажуть у ДБР.

РЕКЛАМА:

24 червня Шебештеня (за згодою) перевели до Обласного закладу з надання психіатричної допомоги міста Берегове. 7 липня до Берегівського відділення поліції надійшло повідомлення про те що 6 липня Шебештень помер у медичному закладі.

Під час невідкладних слідчих дій та огляді тіла ознак насильницької смерті та тілесних ушкоджень не виявлено, наголошують у Бюро.

У межах кримінального провадження проведено судово-медичну експертизу, допитано свідків, у тому числі військовослужбовців та лікарів. Судово-медична експертиза також не виявила будь-яких ознак насильницької смерті.

Розслідування триває.

Що передувало: Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що українська влада нібито відмовляється розслідувати смерть угорця Йосипа Шебештеня на Закарпатті, якого Будапешт вважає жертвою насильства з боку працівників ТЦК.