Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Польщі розслідують вандалізм над пам’ятником жертвам Волинської трагедії

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Четвер, 7 серпня 2025, 16:59

У Польщі розслідують інцидент із пам’ятником жертвам Волинської трагедії, на якому намалювали революційний червоно-чорний прапор ОУН та залишили напис "Слава УПА".

ДжерелоRadio Rzeszów, "Європейська правда"

Деталі: Інцидент стався у польському селі Домостава. За даними поліції, пам’ятник пошкодили у середу, 6 серпня.

Реклама:

На пам'ятнику жертвам Волинської трагедії невідомі намалювали червоно-чорний прапор та написали "Слава УПА". 

Польська поліція розслідує обставини вандалізму та розшукує винних. 

Зазначимо, нещодавно Сейм Польщі запровадив день пам’яті загиблих під час етнічних чисток на Волині як день пам’яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки", в МЗС України розкритикували цей крок.

РЕКЛАМА:
 
Фото: Radio Rzeszów

На початку червня у Львові польсько-українська команда почала пошуково-ексгумаційні роботи з метою перепоховання польських військових, загиблих на початку Другої світової війни.

У червні в Мінкульті повідомляли, що Україна надала дозвіл польській стороні на проведення ексгумаційних робіт на колишній території села Збоїська, що тепер у межах Львова.

ПольщаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Президентка Єврокомісії поговорила з Зеленським про мирну угоду з РФ
Зеленський поговорив з Макроном про розмову із Трампом
Польське видання опублікувало пропозиції Трампа Путіну щодо закінчення війни в Україні
Максимуму за три роки сягнула кількість українців, які не вірять у вступ до НАТО
фотоПоліція затримала чоловіка, який стріляв у "МакДональдзі" в Черкасах: його поранено
фото Міністерка закордонних справ Румунії побувала в "Охматдиті" у Києві
Усі новини...
Польща
Навроцький у першому зверненні на посаді президента анонсував зміну конституції Польщі
Новий президент Польщі Навроцький склав присягу
Німеччина перекинула до Польщі пʼять винищувачів Eurofighter напередодні навчань "Запад-2025"
Останні новини
18:21
Компанія, що постачала неякісні консерви для ЗСУ, отримали підряди від Міноборони на 3 млрд грн – ЗМІ
18:01
ЄС засудив російську окупацію Грузії на 17-річчя "пʼятиденної війни"
17:34
Індійський НПЗ "Роснєфті" не може знайти судна для перевезення пального
17:27
Президентка Єврокомісії поговорила з Зеленським про мирну угоду з РФ
17:03
Пісня гурту Latexfauna стала саундтреком до пригодницького фільму "Троє"
16:59
У Польщі розслідують вандалізм над пам’ятником жертвам Волинської трагедії
16:40
Трамп закликає генерального директора Intel піти у відставку через зв'язки з Китаєм
16:39
У Києві судили 39-річного чоловіка, який схилив підлітку до інтимних стосунків і життя разом
16:37
Очільник САП: Не було гарантій, що за порадою СБУ в детективів не почнуть "розряджати ріжки"
16:35
Світ пережив третій найтепліший липень в історії спостережень ЄС
Усі новини...
Реклама:
Реклама: