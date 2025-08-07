У Польщі розслідують вандалізм над пам’ятником жертвам Волинської трагедії

У Польщі розслідують інцидент із пам’ятником жертвам Волинської трагедії, на якому намалювали революційний червоно-чорний прапор ОУН та залишили напис "Слава УПА".

Джерело: Radio Rzeszów, "Європейська правда"

Деталі: Інцидент стався у польському селі Домостава. За даними поліції, пам’ятник пошкодили у середу, 6 серпня.

На пам'ятнику жертвам Волинської трагедії невідомі намалювали червоно-чорний прапор та написали "Слава УПА".

Польська поліція розслідує обставини вандалізму та розшукує винних.

Зазначимо, нещодавно Сейм Польщі запровадив день пам’яті загиблих під час етнічних чисток на Волині як день пам’яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки", в МЗС України розкритикували цей крок.

Фото: Radio Rzeszów

На початку червня у Львові польсько-українська команда почала пошуково-ексгумаційні роботи з метою перепоховання польських військових, загиблих на початку Другої світової війни.

У червні в Мінкульті повідомляли, що Україна надала дозвіл польській стороні на проведення ексгумаційних робіт на колишній території села Збоїська, що тепер у межах Львова.