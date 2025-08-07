Президентка Єврокомісії поговорила з Зеленським про мирну угоду з РФ
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у четвер провела телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, під час якої обговорила подальші кроки на шляху до миру в Україні.
Джерело: фон дер Ляєн у соцмережі Х (Twitter), цитує "Європейська правда"
Пряма мова: "Я провела розмову з Володимиром Зеленським щодо останніх подій останніх днів. Ми обговорили наступні кроки на шляху до узгодженого мирного врегулювання".
Деталі: Також, за її словами, сторони обговорювали "майбутнє членство України в Європейському Союзі та її післявоєнну відбудову".
"Позиція Європи є чіткою: ми повністю підтримуємо Україну. Ми й надалі відіграватимемо активну роль, щоби забезпечити справедливий і тривалий мир", – наголосила президентка Єврокомісії.
Передісторія:
- Урсула фон дер Ляєн не брала участь в розмові з Трампом про зустріч з Путіним, але її проінформували про її перебіг та результати лідери ЄС.
- Нагадаємо, що Трамп під час розмови з європейськими лідерами повідомив про наміри зустрітись із Путіним "уже наступного тижня", а згодом – організувати тристоронню зустріч разом із Володимиром Зеленським.
- Пізніше в Кремлі заявили, що Росія і США домовилися про зустріч російського правителя Владіміра Путіна і президента США найближчими днями.