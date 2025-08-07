Президентка Єврокомісії поговорила з Зеленським про мирну угоду з РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у четвер провела телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, під час якої обговорила подальші кроки на шляху до миру в Україні.

Джерело: фон дер Ляєн у соцмережі Х (Twitter), цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Я провела розмову з Володимиром Зеленським щодо останніх подій останніх днів. Ми обговорили наступні кроки на шляху до узгодженого мирного врегулювання".

Реклама:

Деталі: Також, за її словами, сторони обговорювали "майбутнє членство України в Європейському Союзі та її післявоєнну відбудову".

"Позиція Європи є чіткою: ми повністю підтримуємо Україну. Ми й надалі відіграватимемо активну роль, щоби забезпечити справедливий і тривалий мир", – наголосила президентка Єврокомісії.

Передісторія:

РЕКЛАМА: