Reuters: Алієв і Пашинян підпишуть угоду, яка підірве вплив Росії в регіоні

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Четвер, 7 серпня 2025, 20:10
ФОТО MEDIA.AZ

Зустріч лідерів Азербайджану та Вірменії у пʼятницю у Вашингтоні має завершитись підписанням "рамкової мирної угоди", яка передбачатиме виключні права США на розвиток стратегічного транзитного коридору через Південний Кавказ.

Джерело: "Європейська правда", агентство Reuters

Деталі: Вірменський премʼєр Нікол Пашинян та азербайджанський президент Ільхам Алієв, як очікується, підпишуть у США рамкову угоду, спрямовану на досягнення "конкретного шляху до миру", йдеться в матеріалі.

Один з розділів домовленостей, за даними Reuters, стосуватиметься транспортного коридору через Вірменію, який мав би зʼєднати азербайджанський анклав Нахічевань з рештою Азербайджану.

Передбачається, що Вірменія погодиться надати США ексклюзивні спеціальні права на розвиток транзитного коридору, який отримає назву "Маршрут Трампа для міжнародного миру і процвітання" (TRIPP), повідомили агентству посадовці США.

Сам маршрут, за планом, буде експлуатуватися відповідно до вірменського законодавства, а США передадуть землю в суборенду консорціуму для будівництва інфраструктури та управління.

Крім того, як дізналося агентство Reuters, лідери Вірменії та Азербайджану підпишуть документи з проханням про розпуск Мінської групи ОБСЄ, яку з моменту її створення в 1999 році очолювали Франція, Росія та США з метою посередництва у конфлікті.

ЗМІ раніше повідомили, що Трамп збере Пашиняна і Алієва у Білому домі у намаганнях посприяти укладенню мирної угоди між країнами, які перебувають у конфлікті вже багато років.

Азербайджан і Вірменія фактично перебувають у стані війни після проголошення незалежності понад 30 років тому, а у 2020 та 2023 роках Азербайджан у результаті воєнних дій повернув контроль над Нагірним Карабахом.

У березні країни заявили про значний прорив у переговорах і завершення роботи над проєктом мирної угоди. Однак терміни її підписання досі залишались невизначеними.

ВірменіяАзербайджанРосія
