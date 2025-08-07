Усі розділи
У Києві зросла кількість госпіталізацій через COVID-19

Тетяна ОлійникЧетвер, 7 серпня 2025, 20:21
У Києві зросла кількість госпіталізацій через COVID-19
Фото - getty images

У Києві протягом липня в рази зросла кількість госпіталізацій через COVID-19.

Джерело: Департамент охорони здоров’я міста Києва

Дослівно: "Якщо станом на 1 липня в інфекційних відділеннях стаціонарних комунальних медзакладів перебувало 15 людей, то наразі – 68, 24 з них – діти. Зрозуміло, що до лікарень потрапляють ті, перебіг хвороби кого не можна назвати легким і хто потребує постійного контролю медиків, серйозного лікування, кисневої підтримки тощо".

Деталі: Там також зазначили, що перебування у замкнених приміщеннях з обмеженими можливостями вентиляції (наприклад, в укриттях) підвищує ризик зараження, зокрема COVID-19.

