Сибіга: Україна та Молдова мають разом відкрити перші переговорні кластери з ЄС

Україна та Молдова мають разом відкрити перші кластери про переговори про вступ до ЄС, все для цього готово.

Джерело: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час заяви до медіа разом з главою МЗС Румунії Оаною-Сільвією Цою, "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Шлях України та Молдови до Європейського Союзу є так само неподільним, як і наша безпека. Це відповідає національним інтересам Румунії. Сила та вплив українсько-молдовської єдності на шляху до Європейського Союзу спрацьовували вже неодноразово".

Деталі: Сибіга закликав "зберігати цю єдність у найбільш відповідальні моменти, щоб досягти спільного успіху".

"Ми маємо відкрити перші кластери з Молдовою разом. Все для цього готово", – заявив міністр.

Нагадаємо, Молдова прагне розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу до парламентських виборів у вересні, аби протидіяти російській дезінформації в країні про ЄС.

Як відомо, через блокування Угорщиною початку переговорів з Україною постало питання про "розрив" пакета України і Молдови, аби не погіршити позиції президентки Молдови Маї Санду перед парламентськими виборами. Проте у ЄС вірять у можливість подолати вето Орбана невдовзі після початку головування Данії у Раді ЄС, тож цього сценарію поки вдалося уникнути.

