На Харківщині через атаки росіян постраждав чоловік

Тетяна ОлійникЧетвер, 7 серпня 2025, 21:25
На Харківщині через атаки росіян постраждав чоловік
Російська армія 7 серпня обстріляла Куп’янськ на Харківщині, постраждав 63-річний чоловік.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 7 серпня орієнтовно о 15:00 через обстріл з боку військ РФ по м. Купʼянськ поранено 63-річного чоловіка.

Близько 16:15 внаслідок ударів FPV-дронів по с. Клинова-Новоселівка Богодухівського району пошкоджено будівлю ліцею та авто".

Деталі: За процесуального керівництва Купʼянської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

