Суспільне: Віткофф провів зустріч з українськими та європейськими чиновниками

Представник Білого дому Стів Віткофф розпочав відеоконференцію з високопосадовцями України та Європи щодо його зустрічі з Путіним.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на поінформоване джерело

Деталі: Раніше видання Axios повідомляло, що 7 серпня Віткофф планує поінформувати представників України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії про підсумки своєї розмови з Путіним.

Зокрема, чиновники обговорюють подальші кроки щодо врегулювання війни, а також потенційну зустріч Трампа з Путіним.

Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що запланована зустріч безпекових радників європейських країн з Віткоффом.

Оновлено: Президент України Володимир Зеленський повідомив, що спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф закінчив відеоконференцію з безпековими радниками.