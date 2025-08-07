Усі розділи
Зеленський розповів про розмову спецпредставника Трампа з безпековими радниками

Тетяна ОлійникЧетвер, 7 серпня 2025, 22:42
Зеленський розповів про розмову спецпредставника Трампа з безпековими радниками
Стів Віткофф. Фото Getty images

Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф провів відеоконференцію з безпековими радниками.

Джерело: Зеленський в Telegram

Пряма мова: "Щойно наша команда мені доповіла, що безпекові радники провели доволі довгу розмову, дуже детальну. Вагомий склад учасників був на розмові. Це важливо. Дякую всім за роботу, за справжнє бажання зупинити вбивства й забезпечити тривалий мир.

На розмові домовилися завтра продовжити: багато ще треба попрацювати. Україна, як і завжди, буде працювати продуктивно. Нам потрібен достойний мир".

Передісторія: 

Раніше стало відомо, що Стів Віткофф розпочав відеоконференцію з високопосадовцями України та Європи щодо його зустрічі з Путіним.

Раніше видання Axios повідомляло, що 7 серпня Віткофф планує поінформувати представників України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії про підсумки своєї розмови з Путіним.

Зокрема, чиновники обговорюють подальші кроки щодо врегулювання війни, а також потенційну зустріч Трампа з Путіним.

