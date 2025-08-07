Генштаб: На фронті відбулось 119 боїв від початку доби

Від початку доби 7 серпня на фронті відбулося 119 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "Російські загарбники завдали одного ракетного та 55 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 104 керовані авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 1 724 дрони-камікадзе та здійснили 4 015 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 10 боєзіткнень.

4 рази РФ атакувала на Південно-Слобожанському напрямку – у районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку противник здійснив дев’ять спроб наступу в районах Мирного, Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали 19 штурмових дій у районах Зеленої Долини, Карпівки, Ямполівки, Колодязів, Торського, а також у напрямках Серебрянки, Григорівки й Ольгівки.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Григорівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку підрозділи окупантів атакували 5 разів у районі Оріхово-Василівки та у напрямках Новомаркового і Ступочок.

На Торецькому напрямку відбулося 9 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

На Покровському напрямку від початку доби противник 29 разів атакував у районах Полтавки, Бойківки, Миколаївки, Новоекономічного, Родинського, Сухецького, Лисівки, Заповідного, Звірового, Котлиного, Удачного, Зеленого Кута та Горіхового.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили десять атак загарбників у районах Філії, Товстого, Зеленого Поля, Вільного Поля, Комишувахи, Воскресенки та у напрямку Новоіванівки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили штурм поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки поблизу Кам’янського та у напрямку Новоданилівки.