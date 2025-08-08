Усі розділи
На Київщині працювала ППО по ворожих дронах

Ольга Глущенко П'ятниця, 8 серпня 2025, 00:48
На Київщині працювала ППО по ворожих дронах
фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 8 серпня в Київській області працювали сили ППО по ворожих безпілотниках.

Джерело: Київська ОВА

Дослівно КОВА: "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях".

Деталі: Через загрозу російських ударних безпілотників у районах Київської області повітряну тривогу почали оголошувати з вечора середи.

Крім того, о 00:36 тривогу оголосили у столиці України.

Оновлено: О 1:20 оголосили відбій повітряної тривоги у Києві, а о 1:21 – на території Київської області.

