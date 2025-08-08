Усі розділи
США оголосили винагороду $50 млн за інформацію для затримання президента Венесуели

Ольга Глущенко П'ятниця, 8 серпня 2025, 04:48
США оголосили винагороду $50 млн за інформацію для затримання президента Венесуели
Мадуро, фото: Getty Images

Міністерство юстиції та Державний департамент Сполучених Штатів оголосили нагороду у розмірі 50 мільйонів доларів за інформацію для затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Джерело: генпрокурор США Памела Бонді у мережі Х, цитує суспільний мовник "Суспільне"

Пряма мова Бонді: "Сьогодні Міністерство юстиції США та Держдепартамент оголосили нагороду в 50 МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ за інформацію, що приведе до арешту Ніколаса Мадуро".

Деталі: Мадуро звинувачують у міжнародній наркоторгівлі, корупції та порушенні прав людини. США раніше вже вносили його до списків санкцій, а також визнавали легітимним президентом Венесуели лідера опозиції Хуана Гуайдо.

Пряма мова Бонді:  "Мадуро використовує іноземні терористичні організації, ... щоб завозити смертельні наркотики й насильство до нашої країни".

Деталі: За словами Бонді, Управління з боротьби з наркотиками США наразі вилучило 30 тонн кокаїну, пов'язаного з Мадуро та його соратниками, і "майже сім тонн, пов'язаних із самим Мадуро, що є основним джерелом доходу для смертоносних картелів, що базуються у Венесуелі та Мексиці".

Нагадаємо: У Венесуелі офіційно проголосили переможцем президентських виборів, які відбулись у липні 2024 року, диктатора Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року.

Опозиція країни заявляла, що переміг її кандидат Едмундо Гонсалес. Після виборів його прихильники вийшли на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими бандами.

США та Європейський Союз раніше заявили, що не визнають легітимності Мадуро.

Рада Європейського Союзу у січні ухвалила рішення продовжити обмежувальні заходи проти Венесуели у звʼязку із ситуацією в країні.

ВенесуелаСША
