США оголосили винагороду $50 млн за інформацію для затримання президента Венесуели

Міністерство юстиції та Державний департамент Сполучених Штатів оголосили нагороду у розмірі 50 мільйонів доларів за інформацію для затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Джерело: генпрокурор США Памела Бонді у мережі Х, цитує суспільний мовник "Суспільне"

Пряма мова Бонді: "Сьогодні Міністерство юстиції США та Держдепартамент оголосили нагороду в 50 МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ за інформацію, що приведе до арешту Ніколаса Мадуро".

Реклама:

Деталі: Мадуро звинувачують у міжнародній наркоторгівлі, корупції та порушенні прав людини. США раніше вже вносили його до списків санкцій, а також визнавали легітимним президентом Венесуели лідера опозиції Хуана Гуайдо.

Пряма мова Бонді: "Мадуро використовує іноземні терористичні організації, ... щоб завозити смертельні наркотики й насильство до нашої країни".

Деталі: За словами Бонді, Управління з боротьби з наркотиками США наразі вилучило 30 тонн кокаїну, пов'язаного з Мадуро та його соратниками, і "майже сім тонн, пов'язаних із самим Мадуро, що є основним джерелом доходу для смертоносних картелів, що базуються у Венесуелі та Мексиці".

РЕКЛАМА:

Нагадаємо: У Венесуелі офіційно проголосили переможцем президентських виборів, які відбулись у липні 2024 року, диктатора Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року.

Опозиція країни заявляла, що переміг її кандидат Едмундо Гонсалес. Після виборів його прихильники вийшли на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими бандами.

США та Європейський Союз раніше заявили, що не визнають легітимності Мадуро.

Рада Європейського Союзу у січні ухвалила рішення продовжити обмежувальні заходи проти Венесуели у звʼязку із ситуацією в країні.