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Мадуро втретє оголосили переможцем президентських виборів у Венесуелі

Станіслав ПогоріловПонеділок, 29 липня 2024, 08:18
Мадуро втретє оголосили переможцем президентських виборів у Венесуелі
Ніколас Мадуро, фото: Getty Images

Ніколас Мадуро, авторитарний лідер Венесуели, переобраний на посаду президента, оголосила виборча комісія країни, незважаючи на звинувачення опозиції у порушеннях під час виборів.

Джерело: CNN

Деталі: У заяві Національної виборчої ради (НВР) йдеться, що після підрахунку 80% голосів багаторічний лідер набрав понад 51% голосів, випередивши кандидата від Демократичної унітарної платформи (ДУП) Едмундо Гонсалеса Уррутіа, який набрав понад 44%.

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Мадуро обійматиме цю посаду третій шестирічний термін поспіль, що є продовженням правління "чавізму", який розпочався у 1999 році за часів колишнього президента Уго Чавеса. Мадуро перебуває при владі з моменту смерті Чавеса у 2013 році.

Більше деталей: Повідомляється, що у столиці Каракасі прихильники опозиції плакали і обіймалися після оголошення результатів виборів. Виборці прийшли на виборчі дільниці натовпами, багато з них заявили, що в разі перемоги Мадуро вони покинуть країну, вказуючи на жорстокі репресії та економічний колапс під час його правління.

Раніше в неділю ввечері лідери опозиції заявили про порушення на виборах. Протягом усього виборчого процесу зростало занепокоєння, що опозиція не побачить чесної боротьби, оскільки уряд Мадуро контролює всі державні установи Венесуели і був звинувачений у фальсифікації попередніх виборів, що він заперечував.

ВІДЕО ДНЯ

CNN звернулася до Виборчої комісії Венесуели, яка не відреагувала на звинувачення опозиції.

Теми: Венесуелавибори
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