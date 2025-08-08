Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вночі армія РФ атакувала дронами Сумщину: постраждав чоловік, багато пошкоджень

Ольга Глущенко П'ятниця, 8 серпня 2025, 06:58
Вночі армія РФ атакувала дронами Сумщину: постраждав чоловік, багато пошкоджень
фото: Сумська ОВА

У ніч на 8 серпня російська окупаційна армія атакувала Сумську область ударними безпілотниками, внаслідок чого постраждав чоловік, пошкоджені будинки, будівлі та автомобілі.

Джерело: начальник Сумської ОВА Олег Григоров

Деталі: За даними ОВА, в Сумській громаді пошкоджені нежитлові будівлі, магазин та авто.

Реклама:

Також через атаку постраждав 54-річний чоловік.

У Шосткинській громаді внаслідок влучань трьох БпЛА пошкоджені кілька багатоповерхівок, автомобілі та об’єкти соціальної сфери.

Сумська областьбезпілотникиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Ізраїль схвалив план захоплення міста Газа – Reuters
фотоАрмія РФ атакувала дронами Київщину: виникли пожежі, троє постраждалих
Зеленський розповів про розмову спецпредставника Трампа з безпековими радниками
"Описують як товар": окупанти створили онлайн-каталог з українськими дітьми з Луганщини
За підозрюваних у справі про закупівлю БпЛА і засобів РЕБ Гайдая та Мишанського внесли застави
У Києві зросла кількість госпіталізацій через COVID-19
Усі новини...
Сумська область
Ворожі обстріли Сумщини: поранений чоловік, багато пошкоджень
Зеленський відвідав на Сумщині підрозділ, який торік першим заходив на Курщину 
На Сумщині тривогу оголошуватимуть по районах – ОВА
Останні новини
08:10
Росіяни атакували 108-ма дронами, 26 з них влучили
07:51
Трамп відповів, чи залишається чинним його дедлайн для Путіна
07:42
ЗСУ знешкодили ще понад тисячу окупантів
07:22
Ізраїль схвалив план захоплення міста Газа – Reuters
06:58
Вночі армія РФ атакувала дронами Сумщину: постраждав чоловік, багато пошкоджень
06:38
У Південній Кореї вимагають видати ордер на арешт колишньої першої леді
05:40
Держдеп про переговори щодо війни в Україні: Трамп використовує економічну потужність США
04:48
США оголосили винагороду $50 млн за інформацію для затримання президента Венесуели
03:50
ОВА: У зоні бойових дій на Донеччині – понад 20 тисяч цивільних, серед них є діти
02:48
Трамп анонсував підписання мирної угоди між Азербайджаном і Вірменією
Усі новини...
Реклама:
Реклама: