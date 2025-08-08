Вночі армія РФ атакувала дронами Сумщину: постраждав чоловік, багато пошкоджень
П'ятниця, 8 серпня 2025, 06:58
У ніч на 8 серпня російська окупаційна армія атакувала Сумську область ударними безпілотниками, внаслідок чого постраждав чоловік, пошкоджені будинки, будівлі та автомобілі.
Джерело: начальник Сумської ОВА Олег Григоров
Деталі: За даними ОВА, в Сумській громаді пошкоджені нежитлові будівлі, магазин та авто.
Також через атаку постраждав 54-річний чоловік.
У Шосткинській громаді внаслідок влучань трьох БпЛА пошкоджені кілька багатоповерхівок, автомобілі та об’єкти соціальної сфери.