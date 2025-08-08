Усі розділи
Росіяни атакували 108-ма дронами, 26 з них влучили

Ірина БалачукП'ятниця, 8 серпня 2025, 08:10
Росіяни атакували 108-ма дронами, 26 з них влучили
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Від вечора 7 серпня росіяни атакували Україну 104-ма ударними БпЛА типу Shahed, безпілотниками-імітаторами різних типів та 8-ма швидкісними (реактивними) дронами, 82 цілі вдалося знешкодити, але є і влучання.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 82 повітряні цілі: 3 реактивні безпілотники та 79 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях".

Деталі: Загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Шаталово, Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ, а також з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

безпілотникиПовітряні сили ЗСУ
