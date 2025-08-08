Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На фронті відбулося майже 150 зіткнень з ворогом, третина на Покровському напрямку – Генштаб

Анастасія ПроцП'ятниця, 8 серпня 2025, 08:40
На фронті відбулося майже 150 зіткнень з ворогом, третина на Покровському напрямку – Генштаб
фото: Генштаб

Протягом минулої доби на фронті зафіксували 147 бойових зіткнення, 42 з них на Покровському напрямку, ще 11 боїв було на Північно-Слобожанському і Курському напрямках.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень.

Реклама:

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 боєзіткнень. Ворог завдав 20 авіаційних ударів, скинув 46 керованих бомб, здійснив 377 обстрілів, зокрема 16 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Мирного, Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки та Загризового.

РЕКЛАМА:

На Лиманському напрямку окупаційні війська атакували 25 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Зелена Долина, Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Торське, а також у бік Серебрянки, Григорівки й Ольгівки.

На Сіверському напрямку, у районах Григорівки та Федорівки, супротивник чотири рази атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, загарбники наступали в районі Оріхово-Василівки та у бік Новомаркового і Ступочок.

На Торецькому напрямку українські захисники відбили десять атак в районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

На Покровському напрямку українські підрозділи зупинили 42 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Бойківка, Миколаївка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Лисівка, Заповідне, Звірове, Котлине, Удачне, Зелений Кут та Горіхове.

На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Філія, Товсте, Зелене Поле, Вільне Поле, Комишуваха, Воскресенка та у бік Новоіванівки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили один ворожий штурм поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили три ворожі атаки поблизу Кам’янського та у бік Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби противник здійснив одну невдалу спробу просунутись вперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Генштабросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Держдеп про можливу зустріч Трампа з Путіним: Це питання не довіри, а дій
Ізраїль схвалив план захоплення міста Газа – Reuters
фото, відео, доповненоАрмія РФ атакувала дронами Київщину: виникли пожежі, троє постраждалих
Зеленський розповів про розмову спецпредставника Трампа з безпековими радниками
"Описують як товар": окупанти створили онлайн-каталог з українськими дітьми з Луганщини
За підозрюваних у справі про закупівлю БпЛА і засобів РЕБ Гайдая та Мишанського внесли застави
Усі новини...
Генштаб
Генштаб: На фронті відбулось 119 боїв від початку доби
Сили оборони України вразили Афіпський нафтопереробний завод у РФ – Генштаб
На фронті 147 зіткнень з ворогом, з них 38 на Покровському напрямку – Генштаб
Останні новини
10:00
Ціни на нафту відреагували на можливі наслідки мит США для світової економіки
09:55
ЗМІ: у Німеччині створюють Раду з питань нацбезпеки
09:55
369 сходинок без ліфта. Як це, жити на Хрещатику півстоліття – історії "будинку із зіркою" Олексія Когана
09:38
В ЄС збентежені, що Трамп не здійснив на Путіна жодного тиску: "Нуль, нічогісінько"
09:36
В Україні попит на автобуси зріс на понад 50%: найпопулярніші марки
09:31
відео, фотоВ Харкові через удар БпЛА сталася пожежа в офісній будівлі, постраждали двоє людей
09:13
Apple звинуватили у крадіжці технології для створення Apple Pay
09:07
Дефіцит бюджету РФ вже суттєво перевищив план на увесь рік
09:07
Внаслідок нічної атаки РФ на Одещину поранено охоронця АЗС, пошкоджено інфраструктуру
08:44
Держдеп про можливу зустріч Трампа з Путіним: Це питання не довіри, а дій
Усі новини...
Реклама:
Реклама: