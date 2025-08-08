На фронті відбулося майже 150 зіткнень з ворогом, третина на Покровському напрямку – Генштаб
Протягом минулої доби на фронті зафіксували 147 бойових зіткнення, 42 з них на Покровському напрямку, ще 11 боїв було на Північно-Слобожанському і Курському напрямках.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 боєзіткнень. Ворог завдав 20 авіаційних ударів, скинув 46 керованих бомб, здійснив 377 обстрілів, зокрема 16 — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та Фиголівки.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Мирного, Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки та Загризового.
На Лиманському напрямку окупаційні війська атакували 25 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Зелена Долина, Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Торське, а також у бік Серебрянки, Григорівки й Ольгівки.
На Сіверському напрямку, у районах Григорівки та Федорівки, супротивник чотири рази атакував позиції наших військ.
На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, загарбники наступали в районі Оріхово-Василівки та у бік Новомаркового і Ступочок.
На Торецькому напрямку українські захисники відбили десять атак в районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, Олександро-Калинового та Русиного Яру.
На Покровському напрямку українські підрозділи зупинили 42 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Бойківка, Миколаївка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Лисівка, Заповідне, Звірове, Котлине, Удачне, Зелений Кут та Горіхове.
На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Філія, Товсте, Зелене Поле, Вільне Поле, Комишуваха, Воскресенка та у бік Новоіванівки.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили один ворожий штурм поблизу Малинівки.
На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили три ворожі атаки поблизу Кам’янського та у бік Новоданилівки.
На Придніпровському напрямку минулої доби противник здійснив одну невдалу спробу просунутись вперед.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.