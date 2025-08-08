Усі розділи
Держдеп про можливу зустріч Трампа з Путіним: Це питання не довіри, а дій

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукП'ятниця, 8 серпня 2025, 08:44
Держдеп про можливу зустріч Трампа з Путіним: Це питання не довіри, а дій
Заступник речниці Держдепу Томмі Піготт. Скриншот з відео з YouTube-каналу Держдепу США

Можливу зустріч президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним варто розглядати не як питання довіри до РФ, а як питання дій з боку країни-агресорки, заявили у Державному департаменті США.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінгу заступника речниці Держдепу Томмі Піготта

Пряма мова Піготта на запитання про потенційну зустріч Трампа з Путіним і про те, чи довіряють у США кремлівському правителю: "Це не питання довіри. Це питання дій. Президент описав, як він був розчарований діями Росії, які ми спостерігали протягом останніх тижнів".

Деталі: Він додав, що Трамп говорив "про необхідність бачити дії, а не лише слова".

"Тож це не питання довіри. Це питання дій і того, щоб зробити все можливе для сприяння досягненню миру і припиненню цієї війни", – підкреслив заступник речниці.

За словами Піготта, США постійно підтримують зв'язок з партнерами в Європі та з Україною.

Він також повторив, що кінцева мета адміністрації Трампа – "покласти край цьому конфлікту, змусити сторони сісти за стіл переговорів, домогтися припинення вогню і довгострокового миру".

Передісторія:

  • Помічник глави Кремля Юрій Ушаков повідомляв раніше журналістам, що найближчими днями – ймовірно, наступного тижня, – планується зустріч Путіна і президента США Дональда Трампа.
  • Сам Трамп публічно заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним найближчим часом.
  • Правитель Росії вважає, що Об'єднані Арабські Емірати підходять для проведення саміту Росія – США на рівні лідерів.

