В Харкові через удар БпЛА сталася пожежа в офісній будівлі, постраждали двоє людей

Анастасія ПроцП'ятниця, 8 серпня 2025, 09:31
фото: ДСНС

У ніч на 8 серпня російський безпілотник влучив по цивільному підприємству в Салтівському районі Харкова, спричинивши пожежу на площі 500 кв. м. Постраждали двоє цивільних.

Джерело: ДСНС, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "Близько 23.55 зафіксували влучання по території цивільного підприємства. Внаслідок обстрілу горіла покрівля та технічний поверх на площі 500 м. кв. Пожежу ліквідували".

фото: ДСНС

Деталі: Повідомляється, що у результаті нічної атаки постраждали двоє цивільних - чоловік 1959 року народження та жінка 1962 року народження, які зазнали гострої реакції на стрес. Їм надали необхідну допомогу.

 
фото: ДСНС

У ДСНС зазначили, що внаслідок удару по цивільному підприємству у Салтівському районі міста виникла пожежа в чотириповерховій офісній будівлі: горіли конструкції покрівлі та технічного поверху.

До гасіння залучили 50 рятувальників, піротехнічний розрахунок ДСНС та 13 одиниць техніки.

Нагадаємо: 

  • Пізно ввечері 7 серпня Харків зазнав удару ворожим безпілотником, у місті виникла пожежа.

