За результатами опитування, майже через 100 днів після початку роботи консервативний уряд канцлера Фрідріха Мерца має найнижчий рівень підтримки серед громадян від моменту свого формування.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на dpa

Деталі: Серед німецьких респондентів задоволення роботою уряду різко знизилося: тільки 29% респондентів висловили схвалення, що на 10 відсоткових пунктів менше, ніж минулого місяця.

Це найгірший результат з моменту вступу уряду на посаду на початку травня. Як зазначає агентство, наступної середи виповнюється 100 днів з моменту приходу уряду Мерца до влади.

Опитування також засвідчило, що 69% респондентів не задоволені або зовсім не задоволені роботою керівної коаліції.

Сам Мерц також відчуває значну втрату довіри з боку громадськості.

Лише 32% респондентів заявили, що задоволені його керівництвом, що на 10 відсоткових пунктів менше, ніж у попередньому місяці. Дві третини тепер висловлюють невдоволення.

Опитування, проведене соціологічною службою Infratest dimap, було проведено серед 1321 виборця з правом голосу з понеділка по середу цього тижня.

