Прикордонники спіймали чоловіка, який хотів втекти з країни на параплані
П'ятниця, 8 серпня 2025, 11:08
Держприкордонслужба повідомила, що затримала чоловіка, який намагався втекти до Молдови за допомогою параплана.
Джерело: ДПСУ в Telegram
Дослівно служба: "48-річний мешканець Хмельниччини вирішив перетнути кордон на параплані, купленому в інтернеті за 500 євро. Для "зльоту" обрав поле неподалік держкордону та планував летіти без документів і будь-якої навігації – "на око"".
Деталі: Зазначається, що прикордонники Могилів-Подільського загону зупинили чоловіка ще до старту.
"Порушника затримано та притягнуто до адмінвідповідальності", – підсумували в ДПСУ.