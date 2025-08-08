Усі розділи
Прикордонники спіймали чоловіка, який хотів втекти з країни на параплані

Ірина БалачукП'ятниця, 8 серпня 2025, 11:08
Прикордонники спіймали чоловіка, який хотів втекти з країни на параплані
Фото ДПСУ

Держприкордонслужба повідомила, що затримала чоловіка, який намагався втекти до Молдови за допомогою параплана.

Джерело: ДПСУ в Telegram

Дослівно служба: "48-річний мешканець Хмельниччини вирішив перетнути кордон на параплані, купленому в інтернеті за 500 євро. Для "зльоту" обрав поле неподалік держкордону та планував летіти без документів і будь-якої навігації – "на око"".

Деталі: Зазначається, що прикордонники Могилів-Подільського загону зупинили чоловіка ще до старту. 

 
Фото ДПСУ

"Порушника затримано та притягнуто до адмінвідповідальності", – підсумували в ДПСУ.

кордонПрикордонна служба
Прикордонники спіймали чоловіка, який хотів втекти з країни на параплані
