На Волині натовп напав на автомобіль ТЦК, коли військові перевіряли документи місцевого чоловіка

На Волині у селі Соловичі Ковельського району натовп напав на службовий транспорт ТЦК та СП, коли військовослужбовці перевіряли документи одного із місцевих жителів.

Джерело: Волинський обласний ТЦК та СП

Дослівно: "07 серпня близько 16:30 у селі Соловичі Ковельського району під час оповіщення військовозобов’язаних, військовослужбовці одного із РТЦК та СП Волинської області спільно з працівниками Національної поліції зазнали нападу групи невстановлених осіб.

Реклама:

Під час перевірки документів один із місцевих жителів відмовився їх пред’явити та намагався втекти. У цей момент інший чоловік, який назвався старостою села, стрибнув на капот службового автомобіля та каменем розбив лобове скло.

До інциденту приєдналася жінка, яка також завдавала удари по транспорту. Ще один чоловік, озброєний металевим предметом (ймовірно, гайковим ключем), розбив бокові вікна та тричі вдарив водія по руці".

Деталі: Згодом рух автомобіля ТЦК заблокували іншими транспортними засобами, зокрема, вантажівками.

РЕКЛАМА:

Близько 10 осіб оточили службове авто та протягом кількох хвилин завдавали ударів транспортному засобу.

Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.350 ККУ, одного фігуранта затримано.

Дії іншого фігуранта попередньо кваліфікували за ст.296 ККУ.