Туск вважає можливою "заморозку" у війні РФ проти України

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукП'ятниця, 8 серпня 2025, 13:02
Туск вважає можливою заморозку у війні РФ проти України
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото ОП

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прогнозує, що у розв’язаній Росією війні проти України можливе тимчасове "заморожування".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Пряма мова Туска після розмови з президентом України Володимиром Зеленським зранку 8 серпня: "Є певні сигнали, у мене також є інтуїція, що можливо, заморожування конфлікту – я не хочу говорити про кінець війни, але про заморожування конфлікту – може відбутися радше раніше, ніж пізніше".

Деталі: Польський премʼєр додав, що Зеленський під час цієї розмови був "дуже обережний, але все ж оптимістичний".

"Українська сторона дуже зацікавлена в тому, щоб Європа, в тому числі Польща, взяла участь у формуванні цього майбутнього перемир'я, а потім і миру. Ми також дуже зацікавлені в цьому, щоб у нашому регіоні запанував мир, тому що це також матиме дуже позитивний вплив на нашу безпеку", – додав Туск.

Передісторія:

  • Наприкінці липня Туск заявляв, що бачить "багато ознак" того, що розв’язана РФ війна проти України може припинитись, принаймні тимчасово.
  • Раніше Володимир Зеленський повідомив, що під час телефонної розмови з американським президентом Дональдом Трампом та європейськими лідерами обговорювались потенційні формати зустрічей на рівні лідерів.

Польщаросійсько-українська війна
