Туск вважає можливою "заморозку" у війні РФ проти України
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прогнозує, що у розв’язаній Росією війні проти України можливе тимчасове "заморожування".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian
Пряма мова Туска після розмови з президентом України Володимиром Зеленським зранку 8 серпня: "Є певні сигнали, у мене також є інтуїція, що можливо, заморожування конфлікту – я не хочу говорити про кінець війни, але про заморожування конфлікту – може відбутися радше раніше, ніж пізніше".
Деталі: Польський премʼєр додав, що Зеленський під час цієї розмови був "дуже обережний, але все ж оптимістичний".
"Українська сторона дуже зацікавлена в тому, щоб Європа, в тому числі Польща, взяла участь у формуванні цього майбутнього перемир'я, а потім і миру. Ми також дуже зацікавлені в цьому, щоб у нашому регіоні запанував мир, тому що це також матиме дуже позитивний вплив на нашу безпеку", – додав Туск.
Передісторія:
- Наприкінці липня Туск заявляв, що бачить "багато ознак" того, що розв’язана РФ війна проти України може припинитись, принаймні тимчасово.
- Раніше Володимир Зеленський повідомив, що під час телефонної розмови з американським президентом Дональдом Трампом та європейськими лідерами обговорювались потенційні формати зустрічей на рівні лідерів.