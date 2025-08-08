Орбан: Мерц і Макрон мають зустрітися з Путіним в Москві чи на нейтральній території

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що керівники провідних країн ЄС мали би зустрітися з главою Кремля, щоб забезпечити участь Європи в дипломатичних зусиллях із припинення війни між Росією та Україною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на 444.hu

Деталі: Орбан сказав, що вважає проблемою те, що ЄС не бажає взаємодіяти з правителем РФ Володимиром Путіним, і "не радий, що ЄС заснув".

На його думку, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Емманюель Макрон мали би вирушити до Москви на переговори з Путіним, або ініціювати переговори у якійсь нейтральній країні.

Орбан зазначив, що в іншому разі потенційна мирна домовленість за результатами перемовин президента США і Путіна, зустріч яких очікується найближчим часом, буде фактично без участі європейців.

Він додав, що вважає необхідною якусь зустріч європейських лідерів з Путіним якщо не до його зустрічі з Трампом, то принаймні після неї, тому що "ЄС не має сидіти вдома як ображена дитина" і "якщо є проблема – треба вести переговори".

