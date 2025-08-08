Трамп обговорював із прем′єркою Італії можливість зустрічі з Путіним у Римі – Sky News

Британський мовник Sky News із посиланням на дані обізнаних співрозмовників у італійському уряді повідомив, що президент США Дональд Трамп спілкувався із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні щодо потенційної можливості провести зустріч з правителем РФ Володимиром Путіним у Римі.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на Sky News

Деталі: Співрозмовники Sky News стверджують, що у четвер, 7 серпня, Трамп обговорив із Мелоні можливість використати Рим як переговорну платформу для зустрічі з Путіним наступного тижня.

Реклама:

За словами співрозмовників, якщо президент США та очільник Кремля зустрінуться в Римі, то це станеться у Ватикані.

Речник МЗС Італії сказав мовнику, що міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що незалежно від того, "як і де відбуватиметься справжній дипломатичний діалог між Росією та Україною, Італія буде готова щиро та конструктивно підтримати цей процес".

Якщо Італія або Ватикан були б обрані місцем проведення переговорів Трампа та Путіна, виникло б питання ордера Міжнародного кримінального суду на арешт очільника Кремля. Італія, як учасниця Римського статуту, була б зобов’язана заарештувати Путіна в разі його прибуття в країну.

РЕКЛАМА:

Передісторія: