Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лукашенко заявив, що РФ не просила Білорусь про пряму участь у війні проти України і озвучив "причину"

Іванна Костіна, Валентина РоманенкоП'ятниця, 8 серпня 2025, 17:22
Лукашенко заявив, що РФ не просила Білорусь про пряму участь у війні проти України і озвучив причину
Лукашенко в інтерв'ю Time. фото "БелТА"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що Росія не просила Білорусь про пряму допомогу у війні проти України "через побоювання вторгнення НАТО".

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю американському журналу Time, текст якого опублікований на офіційному сайті, цитує "Європейська правда"

Деталі: Лукашенко заявив, що якби Білорусь втягнулася в бойові дії, то це мало б зовсім інші політичні та військові наслідки.

Реклама:

"Росія прекрасно розуміє, а ми тим більше розуміємо, що, якщо ми вплутаємося в цю війну відкрито, ми матимемо більше проблем. Росія розуміє, що нам буде складно утримати цей кордон, враховуючи, що не тільки українці будуть воювати проти нас. Це буде приводом для введення в Україну натовських військ", – сказав він.

На його думку, під виглядом найманців в Україну прибули б люди у величезній кількості: німці, французи, англійці та інші.

"І нам доведеться тут вести війну проти вже натівських військ. Ми ж це прекрасно розуміємо. Далі. Ракетами будуть молотити по Білорусі. Це ж зовсім поруч. Ми ж це розуміємо. І росіяни це розуміють", – заявив багаторічний очільник РБ.

РЕКЛАМА:

За словами Лукашенка, це питання навіть не доводиться виносити на обговорення з російським керівництвом.

"І, до речі, керівник ЦРУ до нас приїжджав – Бернс. І я йому прямо сказав, що ми не збираємося воювати і кордон переходити, але ми допомагаємо тут росіянам. Головне питання у нього було про те, чи не втягнеться Білорусь у цю війну, кордони тощо. Я кажу: "Слухайте, у нас з Росією навіть розмови такої немає", – розповів білоруський диктатор.

Передісторія:

  • Нещодавно Лукашенко знову закликав Євросоюз відійти від конфронтації та співпрацювати з Росією.
  • Раніше він публічно поміркував про причини, з яких премʼєр Вірменії Нікол Пашинян відмовився їхати в Білорусь на саміт Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

ЛукашенкоБілорусьвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ВО "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині за перешкоджання мобілізації
Лукашенко відповів на запитання про наступний термін "президента" і згадав Трампа
фотоУ Києві прощаються з журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні
Кабмін затвердив макропрогноз для України з двома сценаріями: що передбачають
Туск вважає можливою "заморозку" у війні РФ проти України
На Волині натовп напав на автомобіль ТЦК, коли військові перевіряли документи місцевого чоловіка
Усі новини...
Лукашенко
Лукашенко відповів на запитання про наступний термін "президента" і згадав Трампа
Служба зовнішньої розвідки: Лукашенко готує армію до придушення протестів
Лукашенко помріяв про союз Росії і ЄС
Останні новини
17:35
ГУР атакувало бригаду ППО на території Росії, джерело каже про ліквідацію десятка солдат
17:30
Самиці горил у нових компаніях шукають своїх знайомих, наче люди на вечірках: чому це важливо
17:22
ЗМІ: Над об'єктами в Німеччині за три місяці виявили понад 500 БпЛА
17:22
Лукашенко заявив, що РФ не просила Білорусь про пряму участь у війні проти України і озвучив "причину"
17:21
У "Дії" обрали 9 активістів-антикорупціонерів, які контролюватимуть PlayCity
17:11
Путін після розмови з Сі зідзвонився з прем′єром Індії Моді
17:01
В Україні подорожчало молоко: що буде з цінами далі
16:51
У Херсоні росіяни скинули з дрона вибухівку на 13-річну дитину – ОВА
16:39
Індія ставить на паузу оборонні угоди зі США після мит Трампа
16:35
ВО "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині за перешкоджання мобілізації
Усі новини...
Реклама:
Реклама: