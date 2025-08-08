Лукашенко заявив, що РФ не просила Білорусь про пряму участь у війні проти України і озвучив "причину"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що Росія не просила Білорусь про пряму допомогу у війні проти України "через побоювання вторгнення НАТО".

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю американському журналу Time, текст якого опублікований на офіційному сайті, цитує "Європейська правда"

Деталі: Лукашенко заявив, що якби Білорусь втягнулася в бойові дії, то це мало б зовсім інші політичні та військові наслідки.

Реклама:

"Росія прекрасно розуміє, а ми тим більше розуміємо, що, якщо ми вплутаємося в цю війну відкрито, ми матимемо більше проблем. Росія розуміє, що нам буде складно утримати цей кордон, враховуючи, що не тільки українці будуть воювати проти нас. Це буде приводом для введення в Україну натовських військ", – сказав він.

На його думку, під виглядом найманців в Україну прибули б люди у величезній кількості: німці, французи, англійці та інші.

"І нам доведеться тут вести війну проти вже натівських військ. Ми ж це прекрасно розуміємо. Далі. Ракетами будуть молотити по Білорусі. Це ж зовсім поруч. Ми ж це розуміємо. І росіяни це розуміють", – заявив багаторічний очільник РБ.

РЕКЛАМА:

За словами Лукашенка, це питання навіть не доводиться виносити на обговорення з російським керівництвом.

"І, до речі, керівник ЦРУ до нас приїжджав – Бернс. І я йому прямо сказав, що ми не збираємося воювати і кордон переходити, але ми допомагаємо тут росіянам. Головне питання у нього було про те, чи не втягнеться Білорусь у цю війну, кордони тощо. Я кажу: "Слухайте, у нас з Росією навіть розмови такої немає", – розповів білоруський диктатор.

Передісторія: