У Харкові співробітники вносили в штат лікарні фіктивних працівників: з держбюджету "відмили" понад 1 млн грн

У одній із харківських лікарень директор та старша медсестра вносили до штату осіб, які насправді не виходили на роботу та не виконували жодних посадових обов’язків. Таким чином кілька чоловіків отримали відстрочку від мобілізації.

Дослівно: "Першою до так званих "мертвих душ" потрапила підлегла фігурантки, яка перебувала у стані вагітності. Їй запропонували залишатися вдома, але зберегли офіційне місце роботи та виплату зарплати. Згодом до фейкового списку додали ще трьох знайомих, яким також регулярно нараховували грошове забезпечення.

Окрім цього, використовуючи те, що медичні працівники підлягають бронюванню, директор оформив на посади ще двох чоловіків, які прагнули отримати відстрочку від мобілізації".

Деталі: Табелі обліку робочого часу складала старша медсестра, а керівник без перевірки їх підписував.

Внаслідок "схеми" з державного бюджету незаконно виплачено понад 1 млн гривень.

У прокуратурі повідомили, що директор медзакладу визнав свою причетність та розпочав відшкодування завданих збитків.

Дослівно: "За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова директору та старшій медсестрі повідомлено про підозру за фактами заволодіння майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем і службового підроблення (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України). Керівнику додатково інкримінують ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України)".