Рада ЄС схвалила виділення Україні 3,2 млрд євро в рамках Ukraine Facility

Іванна Костіна, Валентина РоманенкоП'ятниця, 8 серпня 2025, 18:42
Фото ілюстративне з pixabay.com

Рада Євросоюзу схвалила 4-й черговий платіж у розмірі понад 3,2 млрд євро на підтримку України в рамках програми Ukraine Facility після задовільного виконання низки необхідних умов та проведення реформ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Раду ЄС

Дослівно: "Україна отримає понад 3,2 мільярди євро фінансування після того, як Рада ЄС ухвалила рішення про четвертий черговий транш допомоги в рамках програми Ukraine Facility".

Деталі: 4-й транш допомоги на понад мільярд євро менший, ніж планувалося, бо Київ не провів усі обіцяні ЄС реформи. В той же час зазначена сума є більшою за схвалені послами ЄС 3,05 млрд євро.

Це фінансування спрямоване насамперед на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку функціонування системи державного управління.

Виплати в рамках Ukraine Facility тісно пов'язані з "Планом України", який окреслює стратегію відновлення, реконструкції та модернізації України, а також графік впровадження реформ, узгоджених з цілями вступу країни до ЄС протягом наступних чотирьох років, нагадали в Раді ЄС.

Передісторія:

  • 1 серпня уряд України ухвалив рішення про внесення змін до "Плану України". В уряді пояснили необхідність змін потребою "актуалізувати зобовʼязання". В Кабміні повідомляли, що до кінця вересня нову версію плану має затвердити Рада ЄС.
  • В Європейській комісії заявили, що готові оцінити внесені Україною поправки до "Плану України".
  • Як відомо, з початку 2024 року головною лінією фінансової допомоги Україні з боку ЄС стала програма за назвою Ukraine Facility із заявленою вартістю в 50 млрд євро. Починаючи з 2-го кварталу 2024 року ЄС прив'язує надання коштів до втілення Україною реформ. На кожний квартал Україна має індикатори – певні зміни, які Київ має втілити або рішення, які має ухвалити. А щоби додатково юридично підтвердити свою готовність, уряд прописав усі кроки та терміни виконання у документі за назвою "План України".
  • 25 липня речник Єврокомісії заявив у коментарі "Європейській правді", що наступний транш Ukraine Facility уріжуть, бо Київ не провів обіцяні реформи.

допомога УкраїніЄСреформи
