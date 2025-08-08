Рада ЄС схвалила виділення Україні 3,2 млрд євро в рамках Ukraine Facility

Рада Євросоюзу схвалила 4-й черговий платіж у розмірі понад 3,2 млрд євро на підтримку України в рамках програми Ukraine Facility після задовільного виконання низки необхідних умов та проведення реформ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Раду ЄС

Дослівно: "Україна отримає понад 3,2 мільярди євро фінансування після того, як Рада ЄС ухвалила рішення про четвертий черговий транш допомоги в рамках програми Ukraine Facility".

Реклама:

Деталі: 4-й транш допомоги на понад мільярд євро менший, ніж планувалося, бо Київ не провів усі обіцяні ЄС реформи. В той же час зазначена сума є більшою за схвалені послами ЄС 3,05 млрд євро.

Це фінансування спрямоване насамперед на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку функціонування системи державного управління.

Виплати в рамках Ukraine Facility тісно пов'язані з "Планом України", який окреслює стратегію відновлення, реконструкції та модернізації України, а також графік впровадження реформ, узгоджених з цілями вступу країни до ЄС протягом наступних чотирьох років, нагадали в Раді ЄС.

РЕКЛАМА:

Передісторія: