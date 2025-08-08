Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Четверо людей постраждали на Дніпропетровщині через атаки РФ

Тетяна ОлійникП'ятниця, 8 серпня 2025, 19:55
Четверо людей постраждали на Дніпропетровщині через атаки РФ
Фото - дніпропетровська ова

Російські війська близько чотирьох десятків раз атакували Дніпропетровщину 8 серпня, гучно було у двох районах.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Дослівно: "По Нікопольщині агресор цілив безпілотниками, обстрілював з артилерії, скидав боєприпаси з БпЛА. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська і Червоногригорівська громади.

Реклама:

Постраждали троє людей – чоловіки 45 та 68 років і 56-річна жінка".

Деталі: Також на Синельниківщині потерпали Межівська, Покровська, Маломихайлівська громади. РФ атакувала БпЛА та КАБом, там поранена жінка.

Дніпропетровська областьобстрілросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп і Путін можуть зустрітися в кінці наступного тижня, про участь Зеленського невідомо – ЗМІ
Вашингтон і Москва до зустрічі Трампа і Путіна готують угоду щодо окупованих РФ територій – ЗМІ
Росія вдарила по нафтобазі азербайджанської SOCAR в Україні: є поранені
ВО "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині за перешкоджання мобілізації
Лукашенко відповів на запитання про наступний термін "президента" і згадав Трампа
фотоУ Києві попрощалися з журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні
Усі новини...
Дніпропетровська область
На Дніпропетровщині внаслідок атаки вирували пожежі, постраждали 4 людей
Обстріли Дніпропетровщини: кількість загиблих зросла до чотирьох
Росіяни гатили по Дніпропетровщині: пошкодили підприємство та інфраструктуру
Останні новини
20:50
З 19-ти населених пунктів на Донеччині почали примусову евакуацію родин з дітьми
20:49
ЦГЗ: Новий штам коронавірусу Stratus фіксували в семи областях та Києві
20:35
"Ховалася" в далекому космосі: вченим вдалося знайти надзвичайно масивну чорну діру
20:24
Високий суд Англії арештував активи Жеваго через борг перед НБУ
20:11
Рупія зафіксувала найгірше падіння за пів року через мита США
20:02
Кабмін звільнив Михайла Винницького з посади заступника міністра освіти і науки
19:56
Трамп і Путін можуть зустрітися в кінці наступного тижня, про участь Зеленського невідомо – ЗМІ
19:55
Четверо людей постраждали на Дніпропетровщині через атаки РФ
19:21
Нацбанк показав, яким буде курс долара і євро після вихідних
19:13
Пентагон отримав право залишати у США частину зброї, законтрактованої для України – CNN
Усі новини...
Реклама:
Реклама: