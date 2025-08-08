Четверо людей постраждали на Дніпропетровщині через атаки РФ

Російські війська близько чотирьох десятків раз атакували Дніпропетровщину 8 серпня, гучно було у двох районах.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Дослівно: "По Нікопольщині агресор цілив безпілотниками, обстрілював з артилерії, скидав боєприпаси з БпЛА. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська і Червоногригорівська громади.

Постраждали троє людей – чоловіки 45 та 68 років і 56-річна жінка".

Деталі: Також на Синельниківщині потерпали Межівська, Покровська, Маломихайлівська громади. РФ атакувала БпЛА та КАБом, там поранена жінка.