Четверо людей постраждали на Дніпропетровщині через атаки РФ
П'ятниця, 8 серпня 2025, 19:55
Російські війська близько чотирьох десятків раз атакували Дніпропетровщину 8 серпня, гучно було у двох районах.
Джерело: Дніпропетровська ОВА
Дослівно: "По Нікопольщині агресор цілив безпілотниками, обстрілював з артилерії, скидав боєприпаси з БпЛА. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська і Червоногригорівська громади.
Постраждали троє людей – чоловіки 45 та 68 років і 56-річна жінка".
Деталі: Також на Синельниківщині потерпали Межівська, Покровська, Маломихайлівська громади. РФ атакувала БпЛА та КАБом, там поранена жінка.